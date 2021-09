Idea Mirante: trovato l'escamotage per tesserare il portiere

Il Napoli si trova a fare i conti con un inizio di stagione non perfetto per le indisponibilità. Osimhen infatti è ancora a rischio per la gara contro la Juve e Zielinski ha già saltato la sfida col Genoa dopo l'infortunio rimediato contro il Venezia. L'emergenza, però, riguarda il reparto portieri.

Alex Meret ha subito un infortunio che lo terrà lontano dai campi per circa un mese ed Ospina, in ottica Juve, rischia di non essere della gara a causa degli impegni con la Colombia. Il terzo portiere designato è Marfella, classe '99, e Idasiak è arruolabile in prima squadra, ma entrambe le soluzioni sembrano non convincere del tutto.

Per questo motivo, riporta Tuttosport, potrebbe tornare viva l'idea di tesserare Antonio Mirante. L'unico modo però, scrive il quotidiano, sarebbe quello di escludere dalla lista Faouzi Ghoulam, già out dall'Europa League. In questo modo secondo Tuttosport il Napoli potrebbe reinserirlo da gennaio in poi.