D'Amico, ag. FIFA: "Cavani sarebbe stato un acquisto sensato per la Juve"

Il calciomercato è chiuso e quest'anno la Serie A ha visto andare via tanti top plavers, tra cui anche Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese ha lasciato la Juventus e ha accettato l'offerta del Manchester United. CR7 torna a casa, nella squadra dove si consacrò da fuoriclasse durante i primi anni duemila.

Andrea D'Amico, agente FIFA ed esperto di mercato, ha commentato l'addio di Ronaldo in un'intervista rilasciata per Tuttosport. D'Amico ha detto la sua anche sul dopo Ronaldo, ritenendo Cavani una scelta migliore per i bianconeri. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Quando ho visto che Ronaldo andava allo United anziché al Psg ho pensato che potesse muoversi Cavani. A questo punto vediamo come vanno le cose da qui a gennaio, o giugno. Quello di Cavani poteva essere un acquisto sensato per la Juve”.