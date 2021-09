"Daje Hysaj", tifosi laziali in delirio per l'ex Napoli

Dopo ben sei stagioni in maglia Napoli, Elseid Hysaj ha lasciato il capoluogo campano per seguire il suo mentore Sarri a Roma, sponda Lazio. Il terzino, oggetto di tantissime critiche da parte dei tifosi, ha raggiunto l'i biancocelesti da free agent, ovvero a parametro zero.

I primi tempi con la tifoseria laziale non sono stati tranquillissimi. L'albanese fu criticato aspramente per aver cantato Bella Ciao sui social, e uno striscione intimidatorio lo apostrofava "verme". Grazie al lavoro di Sarri però Hysaj ha ritrovato serenità e, nel 6-1 allo Spezia, ha siglato il suo primo gol con la Lazio.

Il rapporto con i tifosi è migliorato, tanto che sui muri di Roma sono comparse delle frasi di incoraggiamento rivolte proprio al terzino. "Daje Hysaj!".