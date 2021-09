Cambia il Fair Play Finanziario, possibile introduzione della luxury tax

Il Fair Play Finanziario, il progetto introdotto dalla UEFA volto all'autosostentamento economico delle società, sta per cambiare. Nei prossimi giorni a Nyon, il 9 e il 10 settembre, la UEFA ridiscuterà i termini ed i parametri del FFP. Secondo le prime indiscrezioni, le modifica principale dovrebbe riguardare l'inserimento della luxury tax.

I club avranno infatti la possibilità di poter spendere al massimo il 65/70 % dei ricavi per stipendi, agenti e calciomercato. I trasgressori subiranno una sanzione chiamata luxury tax e i proventi di questa sanzione finiranno in un fondo che successivamente sarà ridistribuito tra i club più virtuosi. Non più sanzioni per lo sforamento degli anni precedenti bensì una sanzione immediata e automatica.