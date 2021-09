Sampdoria, ag. Thorsby: "Ama la gente e la città, perchè andare altrove?"

Durante la sessione di calciomercato si era parlato anche dell'interessamento del Napoli per Morten Thorsby, centrocampista della Sampdoria. Il padre e agente Espen ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sampdorianews.net sul futuro del calciatore. Di seguito le parole:

“Sono contento che il mercato sia finito e che Morten sia ancora alla Sampdoria. La città di Genova e il club sono stati molto generosi con lui. Ama la squadra, la città e i tifosi.

Perché andare altrove? Sono convinto che la squadra farà bene anche in questa stagione. Sia i giocatori che l’allenatore sembrano ben preparati. Non ci sono limiti. Non vedo l’ora di visitare di nuovo Genova e il Ferraris”.