Si avvicina il ritorno in campo di Dries Mertens: spunta la data del suo pieno recupero

Dries Mertens è davvero vicino al tornare a disposizione del Napoli e a scendere di nuovo in campo con la maglia azzurra, questa volta sotto la guida di Luciano Spalletti. Il recupero è quasi ultimato, giovedì è avvenuto l'ultimo controllo e l'attaccante belga ha svolto interamente le ultime sessioni di allenamento con i compagni.

Il quotidiano Il Mattino, però, quest'oggi ha pubblicato una probabile data per il reintegro completo di Mertens, una partita nello specifico: Napoli-Cagliari, valida per la sesta giornata di campionato, in programma il 26 settembre. Se tutto procederà bene, il belga potrà tornare in campo in quella occasione.