UFFICIALE - Prorogata la scadenza delle fidelity card

Il Napoli ha messo a disposizione i biglietti per lo Stadio Maradona in vista della partita contro la Juventus ma, per ora, solo per possessori di fidelity card. Questa sera la SSC Napoli, con un comunicato, ha messo al corrente i tifosi di una novità riguardante proprio le card. Di seguito il comunicato.

La SSC Napoli comunica che la validità di tutte le fidelity card scadute dal 1 marzo 2020 ad oggi, incluse quelle in scadenza fino al 30 dicembre 2022, è stata prorogata al 31 dicembre 2022. Pertanto, gli intestatari di queste card potranno procedere all’acquisto dei biglietti sia attraverso il web che presso i punti vendita abilitati.

Buone notizie, quindi, per i tifosi già intestatari delle vecchie fidelity card.