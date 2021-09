Tavecchio su Napoli-Juve: "Il Ministero ha notizie che non abbiamo"

Napoli-Juventus è una delle partite più sentite per la tifoseria napoletana. I supporters azzurri sono animati da una rivalità culturale oltre che calcistica nei confronti della Vecchia Signora. Ogni stagione la sfida ha un appeal particolare ed unico, che porta spesso con sé polemiche e strascichi.

Quest'anno il Napoli non ha ancora messo a disposizione di tutti i biglietti per seguire allo Stadio Maradona Napoli-Juve. Di questo caso, dello scudetto e del Var ha parlato Carlo Tavecchio, ex presidente FIGC, ai microfoni di Radio Marte. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione.

"Biglietti Napoli-Juventus? Cose che dipendono dal Ministero dell'Interno, evidentemente avranno qualche notizia che noi non abbiamo. Scudetto? Penso una tra Inter, Juventus, Napoli e Milan. VAR? Sta dando conforto perché hanno recuperato il 95% delle decisioni che altrimenti sarebbero state sbagliate, senza VAR avremmo avuto partite e campionati falsati. Bisogna dare potere al VAR e meno all'arbitro".