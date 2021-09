Roma, Reynolds: "Spero di essere protagonista al Maradona"

Quest'oggi a Napoli c'è stata la prima giornata del terzo match dell'International Swimming League, che vede impegnati alla piscina Scandone i migliori nuotatori del mondo. Il difensore statunitense della Roma Bryan Reynolds, in visita nel capoluogo partenopeo, ha rilasciati delle dichiarazioni per il Corriere dello Sport. Di seguito le parole di Reynolds.

"È la prima volta che sono a Napoli. Il tempo di visitare il lungomare e siamo venuti subito in piscina. L'atmosfera è bella anche se non sono particolarmente esperto. Sono a Napoli con amici nel mio giorno di vacanza e la città è molto bella". A pochi passi dalla Scandone c'è lo stadio Maradona. "Davvero? Mi farò portare. Spero di essere protagonista quest'anno con la mia Roma. Timore dello stadio di Maradona? No, è il mio lavoro".

In forza alla Roma da febbraio 2021, Bryan Reynolds è un terzino destro di spinta classe 2001. Nato come ala destra, può ricoprire tutti i ruoli della fascia e talvolta si è adattato da terzino sinistro. Pagato 6,5 milioni di euro, proverà a farsi valere nonostante la concorrenza di Karsdorp.