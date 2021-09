Paura per Ospina, colpo subito nei minuti di recupero

La pausa dovuta alle nazionali ha allontanato tanti calciatori dai propri club. Il Napoli, in particolare, ha visto lasciare Castel Volturno alcuni tra i giocatori più importanti, come Insigne, Koulibaly, o David Ospina. Il portiere colombiano, partito dietro nelle gerarchie rispetto a Meret, avrà la chance di mettersi in mostra a causa dell'infortunio del portiere italiano.

Ospina ha pareggiato la sfida con la sua Colombia contro la Bolivia a La Paz. I colombiani sono andati in vantaggio al '69, salvo poi farsi recuperare all' '83. Paura, nei minuti di recupero, per Ospina. In uscita bassa ha subito un colpo ed ha concluso la partita zoppicando vistosamente.