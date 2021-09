Napoli-Benevento, l'organizzazione dell'amichevole è dipesa da Spalletti: il motivo

Stando a quanto riportato dall'edizione odierna del quotidiano TuttoSport, dietro l'amichevole Napoli-Benevento che andrà in scena lunedì 6 settembre alle ore 21:00 allo Stadio Diego Armando Maradona, ci sarebbe la volontà di Luciano Spalletti.

Il tecnico di Certaldo vorrebbe testare i suoi rinforzi in vista della sfida con la Juventus prima e con il Leicester poi per capire anche chi potrebbe scendere in campo da titolare in una di queste due sfide e chi potrebbe subentrare.

Tenendo sempre in conto che il rischio quarantena per chi rientra dalle Nazionali potrebbe essere più che reale, il Napoli si prepara al meglio per entrambe le sfide e quale occasione migliore, se non un test amichevole?