UFFICIALE - L'ex obiettivo del Napoli firma con il Levante

Tra i tanti nomi finiti in orbita Napoli per il ruolo di difensore centrale c'è anche quello di Shkrodan Mustafi. Il difensore tedesco, Campione del Mondo nel 2014, non ha poi chiuso con il Napoli ed ha anzi ufficializzato la sua prossima squadra.

SHKODRAN MUSTAFI AL LEVANTE

Shkodran Mustafi è ufficialmente un calciatore del Levante UD. Il difensore centrale ha firmato un biennale con i rossoblù dopo essersi svincolato dallo Schalke 04. Ad ufficializzare la notizia è stato il Levante attraverso Twitter. Di seguito il tweet: