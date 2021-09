Torreira svela: "C'erano state altre offerte, ma ho scelto la Fiorentina"

Il calciomercato è ormai concluso ed è tempo, per tutte le squadre, di tirare le somme della sessione estiva. Tra acquisti e cessioni l'obiettivo di tutte le squadre di Serie A è rinforzarsi e riuscire a far meglio, in campionato, rispetto alla stagione precedente.

La Fiorentina quest'oggi ha presentato in conferenza stampa Lucas Torreira, centrocampista ex Sampdoria ed Arsenal accostato, in questi mesi, anche al Napoli. L'uruguaiano ha infatti dichiarato di aver ricevuto altre offerte dall'Italia, ma di aver preferito la Fiorentina. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione.

Mercato? "Per me la cosa più importante è giocare. E' vero che si parlava da tanti anni di Fiorentina, voglio sfruttare al massimo questa esperienza ora che sono qua".

Altre squadre interessate? "Volevo tornare in Italia, dove sono stato bene. Ci sono state altre offerte, ma quello che mi ha convinto è stato Pradè, e ho creduto in lui e nella Fiorentina".

Campionati? "Se devo essere sincero, il migliore è quello inglese. La Liga è molto simile alla Serie A, ma il calcio italiano è il numero uno per quel che riguarda la tattica".