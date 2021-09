Lobotka: "Sento la fiducia di Spalletti. Con Gattuso non avrei giocato neanche con 10 chili in meno. Vogliamo la Champions"

In Slovacchia, per il giornale Sport Aktuality, ha parlato dal ritiro con la sua nazionale il centrocampista azzurro Stanislav Lobotka, che col Napoli non ha cominciato alla grande la sua avventura in azzurro ma, col nuovo allenatore Luciano Spalletti, la musica sembra essere cambiata.

"Cambiando allenatore, adesso vengo notato. Il calciatore avverte subito la fiducia dell'allenatore, io ho avuto da subito maggiore spazio e provo a sfruttarlo", ha confermato lo stesso calciatore.

"Sin dall'inizio, dal ritiro precampionato, è stato tutto diverso - ha continuato Lobotka. La comunicazione dell'allenatore era differente da quella del precedente, Spalletti si è subito interessato a me. Vuole giocare molto attraverso il centrocampo, ci focalizziamo sugli scambi e le combinazioni di gioco. È uno stile he mi piace e voglio ripagare la fiducia".

Poi, l'appunto più preciso sull'esperienza col precedente allenatore: "Fosse rimasto Gattuso probabilmente non avrei giocato, anche perdendo 10 chili. Ho provato a pensare positivo ma non era facile. Adesso però va meglio, per fortuna è arrivato un nuovo allenatore che ha espresso interesse nel riconfermarmi in rosa. Ho sentito fiducia e anche per questo non ho cercato altre squadre".

Infine, le domande sulla corsa Scudetto di quest'anno: "Ci sono tante pretendenti, il campionato è più bilanciato. Vogliamo sicuramente prenderci la Champions League. Poi è chiaro che, qualora ci fosse la possibilità, proveremo a vincere il campionato", ha chiuso il mediano azzurro.