RIVENDITORI BIGLIETTI CALCIO NAPOLI - Dopo un'intera stagione di lontananza forzata, dall'inizio di questo campionato i tifosi potranno tornare negli stadi. I tifosi del Napoli hanno già dimostrato di voler a dar man forte alla squadra e a sostenerla dagli spalti.

La SSC Napoli, perciò, ha messo a disposizione un elenco dei punti vendita dei biglietti per i match degli azzurri. Oltre ad acquistare i biglietti online per gli incontri del Napoli, ci sono diversi punti vendita presso i quali recarsi e comprare il proprio ticket.

RIVENDITORI BIGLIETTI CALCIO NAPOLI

I rivenditori ufficiali per acquistare i biglietti calcio Napoli sono sparsi in tutte le province della Campania. In particolare la lista presenta sei rivenditori ad Avellino, sei a Benevento, dieci a Caserta, sessantuno a Napoli, ed infine tredici a Salerno.

PUNTI VENDITA A NAPOLI

NA Afragola De Luca Maria Rosaria Viale Fiore Dario 119 119 80021 NA Afragola Mixer Music C.so Enrico De Nicola 28 28 80021 NA Afragola PM Tabacchi Via Santa Maria La Nova 1 1 80021 NA Afragola Tufano Group Srl Via Marzasiepe 1 1 80021 NA Arzano D'Auria Luca Via Napoli 141 141 8022 NA Cardito Tabaccheria Della Fortuna di Lettera Francesco Via Donadio 238 238 80024 NA Casalnuovo di Napoli Go2 Srl Via Salice 78 78 80013 NA Casalnuovo di Napoli Maravica Tour Via Nazionale delle Puglie 224 224 80013 NA Casoria Bar Tabacchi Iorio Giovanni Via Benedetto Croce 51 51 80026 NA Casoria Bar Tabacchi Iorio Anna Via Francesco Petrarca 2/A 2/A 80026 NA Casoria Euronics Casoria Via Principe di Piemonte 199 199 80026 NA Castellammare di Stabia Muratori Annarita Via Napoli 229 229 65374 NA Cercola Tabacchi Smimmo Via Nuova Caravita 182 182 80040 NA Giugliano in Campania Bar Tabacchi Tempio di Ciccarelli Via Ripuaria 90 90 50218 NA Giugliano in Campania Bar Tabacchi Di Marino C.so Antonio Campano 223 223 80014 NA Giugliano in Campania Euronics Giugliano Via Santa Maria a Cubito snc snc 80014 NA Gricignano di Aversa Tabacchi di Oliva Maria Elena Via Boscariello 3 3 81030 NA Marano di Napoli L'Antica Tabaccheria C.so Vittorio Emanuele, 14 14 80016 NA Monte di Procida Tabacchi Rendina Stefania Corso Garibaldi 209 209 80070 NA Napoli Azzurroservice.net Via Santa Caterina a Chiaia c/o Feltrinelli 23 23 80122 NA Napoli Banco Lotto di Passariello Francesco Traversa Antonino Pio 38 38 80126 NA Napoli Bar degli Azzurri Via Gian Battista Marino 15/B 15/B 80125 NA Napoli Caffetteria Troncone Via Caio Duilio 47/49 47/49 80125 NA Napoli Tikketteria Via Giovanni Diacono 124 124 80144 NA Napoli Caffe' Dolcevita di Scognamiglio Rita Via Angelo Camillo De Meis 563/569 563/569 80147 NA Napoli Tabaccheria Castaldo Via Luigi Caldieri 15 15 80128 NA Napoli Castiglione Raffaele Via Comunale Catena 30 30 80126 NA Napoli Concerteria Via Michelangelo Schipa 15 15 80122 NA Napoli Duomo Ticket Piazza Nicola Amore 14 14 80138 NA Napoli Tabaccheria Di Maro Maria Rosaria Via Provinciale Santa Maria a Cubito 850 850 80145 NA Napoli Esposito Caffe' Via Emanuele Gianturco 77 77 80142 NA Napoli Eventi e Momenti di Flora Mercogliano Corso Vittorio Emanuele 727/a 727/a 80122 NA Napoli Garibaldibet Sas Corso Giuseppe Garibldi 66 66 80142 NA Napoli Il Botteghino Via Antonio Pitloo 3 3 80128 NA Napoli Iorio Giovanni Via Nuova detta Casoria 112/116 112/116 80143 NA Napoli Tabacchi Lomasto Via Giacinto Gigante 21 21 80136 NA Napoli Agenzia Manna Teresa Centro Direzionale Isola A/3 SC.B A/3 SC.B 80143 NA Napoli Agenzia Servizi Nappi Via Bagnoli 712 712 80124 NA Napoli Sala Slot Davest Largo della cittadinanza attiva 7 7 80144 NA Napoli MC Revolution Via Giulio Palermo 124 124 80131 NA Napoli O Bigliett A modo mio P.le Vincenzo Tecchio 49/B 49/B 80125 NA Napoli Promos di Stasi Antonio Via Massimo Stanzione 49 49 80127 NA Napoli Tufano Entertainment Srl Galleria Umberto I 50 50 80141 NA Napoli Euronics Fuorigrotta Cupa Nuova Cintia 249 249 80126 NA Napoli Tufano Tema Srl Via Argine 380 380 80147 NA Napoli Agenzia Viaggi e Tempo Libero Corso Ponticelli 23/D 23/D 80147 NA Palma Campania Non solo fumo Via Marconi 65 65 80036 NA Piano di Sorrento Eduardo Pentangelo Corso Italia 153 153 80063 NA Portici Tobacco Bar di Gemmellaro Salvatore Piazza Gravina 15 15 80055 NA Portici Marina HiFi Via Libertà 16 16 80055 NA Portici Tufano Technologies Srl Corso Garibaldi 247 247 80055 NA Pozzuoli Bar Tabacchi di Febbraro Antonio Via Severini Gino 3 3 80078 NA Pozzuoli Tabacchi Chiaro Pietro Via Nicola Fasano 1 1 80078 NA Procida La Dea Bendata di Ambrosino Antonio Giuseppe Piazza della Repubblica 8 8 80079 NA Quarto Tabacchi Principe Via Campana 249 249 80010 NA Quarto Tufano Quarto Srl Via Masullo 79 79 80010 NA San Giorgio a Cremano TicketEventi by La Porta dei Sogni Piazza Vittorio Emanuele II 26 26 80046 NA San Giuseppe Vesuviano TKT Point Corso Vittorio Emanuele 51 51 80047 NA Santa Maria La Carita' Agenzia Better Via Scafati 16/B 16/B 80050 NA Sant'Agnello Bar La Siesta Via S.Sergio 44382 44382 80067 NA Somma Vesuviana Bar Tabacchi Falena Via Marigliano 48/E 48/E 80049

