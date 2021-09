UFFICIALE - Diramata la lista UEFA del Napoli: escluso Ghoulam

La SSC Napoli, con un comunicato sul proprio sito ufficiale, ha diramato la lista dei calciatori che prenderanno parte alla prossima Europa League. Spiccano l'esclusione per Faouzi Ghoulam e la convocazione per i soli Meret ed Ospina in porta. Di seguito la lista.

Questa la lista dei calciatori del Napoli che parteciperanno all'Europa League 2021/22

Portieri: Meret, Ospina

Difensori: Di Lorenzo, Koulibaly, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Juan Jesus

Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski

Attaccati: Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Ounas, Petagna Politano