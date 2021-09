Leicester-Napoli, rischio quarantena: De Laurentiis in contatto con l'Uefa

Il Napoli inizierà la prima giornata della fase a gironi dell'Europa League il 16 settembre alle ore 21:00 contro il Leicester City. In vista del match bisognerà tener conto le restrizioni che vigono in Inghilterra.

VERSO LEICESTER-NAPOLI, RISCHIO QUARANTENA

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, il Napoli è in stretto contatto con l'Uefa per capire l'andamento della situazione. In Inghilterra sono in vigore alcune restrizioni, ciò potrebbero incidere anche sul match e la società azzurra potrebbe andare incontro alla quarantena.