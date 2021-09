Italia, formazioni ufficiali: escluso un calciatore del Napoli

L'Italia, dopo la vittoria degli Europei, scenderà in campo contro la Bulgaria questa sera per le qualificazioni ai mondiali di Qatar 2022. L'obiettivo è quello di centrare agevolmente la qualificazione e dimostrare che l'Europeo vinto non è stato un caso, ma l'inizio di un progetto ben avviato.

L'Italia ha diramato le formazioni ufficiali e c'è un escluso eccellente: Giovanni Di Lorenzo non giocherà titolare, al suo posto Florenzi. Il resto della formazione rispecchia le previsioni, con Insigne titolarissimo in alto a sinistra. Di seguito i titolari.

4-3-3: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Emerson; Verratti, Jorginho, Barella; Insigne, Immobile, Chiesa.