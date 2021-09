Report allenamento: sessione in gruppo per Mertens e Ghoulam

Il Napoli continua la sua preparazione in vista di Napoli-Juventus. A nove giorni dalla super sfida ci sono buone notizie da Castel Volturno. Come si legge anche sul comunicato ufficiale della SSC Napoli, Mertens e Ghoulam si sono allenati in gruppo. Di seguito il comunicato.

Seduta pomeridiana per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. La squadra si allena nella settimana della sosta per le Nazionali. Il campionato riprenderà sabato 11 settembre con Napoli-Juventus allo Stadio Maradona (ore 18). La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con una serie di torelli e lavoro tecnico tattico. La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con una serie di torelli e lavoro tecnico tattico. Demme prosegue nella sua tabella di lavoro personalizzato in campo. Mertens e Ghoulam si sono allenati in gruppo.