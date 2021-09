Pedullà sul mercato del Napoli: "Le aspettative erano altre"

Ospite come sempre a Sportitalia, Alfredo Pedullà ha dato i voti al calciomercato di tutte le venti squadre di Serie A. La squadra migliore, secondo l'esperto di mercato, è stata l'Inter, a cui il giornalista ha attribuito un 7,5.

Bocciate invece Cagliari, Spezia e Venezia. Il voto al Napoli, invece, è unico: Pedullà giudica il mercato azzurro con un eloquente senza voto. Ecco la sua spiegazione:

"Il Napoli ha concluso un solo acquisto, ovvero un centrocampista in prestito (Anguissa, ndr). Le aspettative erano ben altre: per questo motivo, non me la sento di dare un voto agli azzurri. L'unica nota positiva è la permanenza di Ounas".