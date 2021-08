Nonostante l'aumento, Petagna oggi può dire il definitivo "no" alla Sampdoria: il motivo

Andrea Petagna pronto a rinunciare a 400mila euro pur di restare a Napoli? Possibile. Secondo il Corriere dello Sport, l'attaccante - dopo il gol-vittoria segnato all'84' nella gara contro il Genoa - avrebbe sentito forti l'affetto e la stima dell'allenatore e dei compagni. Dunque, potrebbe rinunciare a partire per sposare la Sampdoria per continuare a giocarsi le sue carte in maglia azzurra.

Mancano solo poche ore al termine del calciomercato estivo e dunque il rebus partenza o non partenza andrà sciolto in fretta. L'attaccante potrebbe rinunciare a 400mila euro in più, siccome la Samp ne offre 2,2 milioni al ragazzo che a Napoli ne guadagna 1,8. Andrea Petagna potrebbe dunque rinunciare a una cifra molto importante pur di guadagnarci in autostima in una piazza importante che può dargli ancora tante chance di mettersi in gioco.