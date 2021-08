Dossier di 22 pagine con foto e video per avere Osimhen contro la Juve: il Napoli se la giocherà in tre punti chiave

Nelle prossime ore, il Napoli avvierà il ricorso per cercare di riavere Victor Osimhen in tempo per il big match con la Juventus, abbassando la squalifica rimediata dopo l'espulsione col Venezia da due a una sola giornata. I legali del Napoli hanno tutto pronto: tanto materiale è stato raccolto per l'occasione. Secondo il Corriere dello Sport, il Napoli potrebbe giocare su tre punti chiave.

In primis, si vuole dimostrare come il pallone - nell'azione del contrasto - fosse giocabile, a differenza di quanto scritto nella sentenza del Giudice Sportivo. In seconda battuta, il giocatore che ha subito il contrasto, il belga Daan Heymans, non ha rimediato alcuna conseguenza dal contatto con la mano di Osimhen. Infine, il colpo dato da Osimhen potrebbe non essere assimilabile a uno schiaffo, quindi si escluderebbe la condotta violenta.

E poi, in merito sempre alla riduzione della squalifica, il Napoli conta di vincere il ricorso anche tramite esempi come il contrasto Immobile-Vidal in un recente Lazio-Inter. Con un dossier di 22 pagine e una serie di foto e video raccolti, si sta cercando di fare tutto il possibile per avere Osimhen contro la Juve.