Si respira già aria di Napoli-Juve, nonostante la sosta nazionali: la probabile data del match

Alla terza giornata subito big match per il Napoli e non un big match qualunque: proprio quel Napoli-Juventus tanto atteso durante tutta la stagione. Secondo quanto raccolto da Repubblica, si conoscerebbe anche già la data della gara:

"All'orizzonte c'è lei. Per i tifosi azzurri è la partita. Napoli-Juve. E con il pubblico sugli spalti il fascino è davvero particolare. Lo stadio Maradona ritroverà l'atmosfera delle grandi occasioni. La data del grande evento sarà ufficializzata domani dalla Lega Calcio, ma l'anticipo a sabato 11 settembre è molto probabile: i bianconeri sono impegnati in Champions il martedì successivo (in Svezia contro il Malmoe), quindi la scelta è abbastanza obbligata".