Dopo il difensore e il mediano non arriverà un terzino sinistro: l'idea di Spalletti

Il calciomercato del Napoli, magro per necessità, ha portato un quarto difensore centrale al posto di Maksimovic e un nuovo mediano al posto di Bakayoko. Sono state chiuse le operazioni Juan Jesus, svincolato dalla Roma, e André Zambo Anguissa, in prestito con diritto di riscatto da Fulham. Non arriverà, invece, il tanto agognato terzino sinistro.

Il Napoli ha fatto dei tentativi per alcuni interpreti come Emerson Palmieri sopra tutti, accasatosi poi al Lione. È trapelato anche il nome dell'ecuadoriano Pervis Estupiñan ma il Villarreal, inizialmente disposto a cederlo in prestito, ha poi deciso di tenerlo. Secondo la Gazzetta dello Sport, a meno di 10 ore dalla fine del calciomercato, non esisterebbero affari segreti per un terzino in arrivo, anzi: Spalletti sarebbe disposto ad aspettare il recupero pieno di Faouzi Ghoulam, per cercare di sfruttare anche l'algerino già a disposizione in rosa.