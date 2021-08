Anguissa si chiude al fotofinish. Cifre, formula e dettagli dell'affare: il Fulham ha aiutato il Napoli

André Zambo Anguissa non ci ha pensato due volte a dire sì al Napoli. Arrivato l'interessamento, la proposta è stata accettata immediatamente, serviva solo l'accordo con un club fosse disposto a chiudere alle condizioni di De Laurentiis, data la dura politica che ha imposto l'abbassamento del monte ingaggi della squadra. Il Corriere dello Sport ha svelato come il Fulham si sia avvicinato al Napoli per chiudere la cessione:

"Prestito oneroso, a cinquecentomila euro, un milione e mezzo d’ingaggio al calciatore (accontentato nell’altra metà dello stipendio dal Fulham) e infine anche il diritto di riscatto già fissato a quindici milioni: tra dieci mesi, quando calerà la saracinesca sul campionato, se Anguissa riuscirà a ribadire ciò che ha lasciato intravedere in gioventù, pure una seppur vaga somiglianza con Yaya Touré che è il suo idolo, se ne riparlerà".