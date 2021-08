Petagna-Napoli, il giocatore ha avanzato una richiesta: la situazione

La novità di mercato in casa Napoli ha a che fare con Andrea Petagna. La sua situazione in bilico in maglia azzurra tiene banco in queste ultime ore e negli ultimi due giorni di calciomercato.

Stando a quanto affermato dal collega ed esperto di calciomercato, Ciro Venerato, Andrea Petagna avrebbe chiesto alla società di essere ceduto alla Sampdoria dove potrà trovare più spazio.

In tarda mattinata, secondo il collega, ci sarà un vertice di mercato a Milano per la cessione in prestito dello stesso centravanti.