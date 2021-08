Napoli-Benevento, amichevole in programma al Maradona

Il campionato di Serie A è partito al top per il Napoli. Sei punti in due partite, quattro reti fatte e soprattutto tanto carattere messo in mostra dalla squadra di Spalletti. Due sfide che si sono rivelate più insidiose del previsto ma che gli azzurri hanno portato a casa con consapevolezza e forza.

Il campionato si fermerà nel prossimo weekend per la consueta sosta dovuta agli impegni delle nazionali. Proprio in virtù di ciò De Laurentiis e Vigorito, presidente del Benevento, avrebbero trovato un accordo e programmato un'amichevole proprio durante la sosta. Lo riporta Ottopagine.it.

Napoli-Benevento dovrebbe andare in scena lunedì 6 settembre alle ore 21:00 al Maradona, e sarà trasmessa in diretta esclusiva da Ottochannel 696.