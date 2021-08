Di Marzio svela: "Zaccagni ha chiuso con un club di Serie A"

Nel corso dello scorso campionato Mattia Zaccagni è stato uno dei centrocampisti offensivi migliori del campionato. Prestazioni, gol ed assist con il Verona hanno fatto sì che tutti i top club si interessassero a lui. Il Napoli sembrava essere la squadra più vicina ad acquistare il trequartista italiano.

Poi la trattativa ha subito una brusca frenata, le parti hanno preso strade diverse e l'affare non è stato concluso. Gianni Di Marzio, in diretta su Calciomercato, l'Originale su Sky Sport 24, ha però svelato quale sarà la prossima squadra di Zaccagni. La Lazio, infatti, ha trovato l'accordo con gli scaligeri per 8 milioni più due di bonus.