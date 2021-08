Genoa, Masto: "Mettiamo da parte i sogni, restiamo concentrati per vincere. Sull'aneddoto..."

A pochi minuti dall'inizio del match Genoa-Napoli, Giandomenico Mesto ha parlato ai microfoni di DAZN. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

"Segnò il primo gol del Napoli contro il Genoa, e il primo gol con il Genoa contro il Napoli. Cosa prova per questa partita?

Sono più concentrato per dare supporto alla squadra. Quello del gol è stato un aneddoto della mia carriera. Mettiamo da parte i sogni in questo momento. C'è sempre un po' di tensione, come da calciatore così da dirigente. Si gioisce e si soffre tutti insieme.

Genoa scatenato sul mercato, cosa manca?

Il club sta cercando di mettere al servizio del mister una squadra più competitiva possibile, si cerca di migliorare e cogliere alcune opportunità dal mercato. Non ci sono caselle da colmare, ma se si più migliorare lo si prova a fare nei migliori dei modi".