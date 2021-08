Genoa, Ballardini: "Gol annullato? Non è fallo, ma tutti possono sbagliare. Alcuni del Napoli ridevano"

Al termine del match Genoa-Napoli, Davide Ballardini è intervenuto ai microfoni di DAZN. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

"Sul gol annullato di Pandev.

L'episodio non l'ho guardato. Il Genoa ha fatto una grande partita oggi. Si è vista una squadra solida, compatta e con personalità.

Adesso qualcuno andrà a giocare, noi abbiamo meno giovani altrettanto pronti.

Penso, ad ogni modo, che non sia fallo. Avevo 4-5 giocatori del Napoli accanto a me che si sono messi a ridere, anche loro erano convinti che fosse valido il gol. Non mi interessano ste cose, succede. Tutti possono commettere degli errori in buona fede, anche gli arbitri.

La differenza del Genoa contro l'Inter.

Pandev per me è il giocatore più giovane della mia rosa. Non solo lui, anche altri sono dei buoni esempi. Pandev non va centellinato. Quando sta bene è il migliore di tutti. È partito dalla panchina per una questione di strategie.

Su Cambiaso.

Può essere un ragazzo che è giusto che rimanga nella rosa del Genoa.

È chiaro che quando giochi contro una difesa a quattro e giochi con i quinti, li metti in difficoltà. Ci sono spazi da sfruttare".