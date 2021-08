Futuro Petagna in bilico, in caso di addio può arrivare l'attaccante dell'Atalanta

il futuro di Andrea Petagna, autore del secondo gol di questa sera contro il Genoa, è ancora in bilico. Se il giocatore dovesse partire, il Napoli potrebbe puntare su Sam Lammers dell'Atalanta.

NAPOLI SU LAMMERS

Ciro Venerato ai microfoni di 90esimo minuto ha rilasciato alcuni aggiornamenti in merito al calciomercato del Napoli. Il club azzurro ha chiesto Lammers in prestito dall'Atalanta. Trattativa aperta, ma difficile per tempi e costi (Percassi chiede prestito oneroso), inoltre il club neroazzurro non vorrebbe venire meno agli accordi presi con il Genoa.