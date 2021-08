Spartak Mosca-Napoli alle 16:30 di mercoledì: il motivo

Il calendario dell'Europa League, pubblicato quest'oggi, ha lasciato alcuni tifosi interdetti. Le fasce orarie della competizione, ormai note, sono il tardo pomeriggio e la sera del giovedì. Spartak Mosca-Napoli, però, è in programma per mercoledì 24 novembre alle ore 16:30. Un orario ed un giorno insolito per una gara di Europa League, che costringerà il Napoli ad anticipare i turni di campionato a ridosso del turno in questione. Ma qual è il motivo?

Spartak Mosca-Napoli, orario

La ragione di questo spostamento è dovuta a una regola imposta dall’UEFA. Nel regolamento infatti è spiegato chiaramente come non si possa assistere – per ragioni di ordine pubblico – a 2 partite nella stessa città e nello stesso giorno. Di conseguenza lo Spartak Mosca – che ha un Ranking UEFA inferiore rispetto alla Lokomotiv – si è visto spostare la gara a mercoledì. Anche l’orario particolare è stato scelto perché, in quella giornata, l’UEFA non vuole contemporaneità con altre gare di Champions League.

Calendario Napoli

Il Napoli avrà comunque l'obbligo di giocare al meglio delle sue possibilità e di espugnare Mosca. Gli azzurri esordiranno il 16 settembre, al Leicester Stadium, alle ore 21:00. Gli uomini di Rodgers sono i diretti avversari del Napoli per il primato del girone e sono una minaccia in ottica passaggio del turno. Gli azzurri giocheranno poi due gare consecutive in casa, prima di iniziare il girone di ritorno con due gare in trasferta e chiudere in casa proprio contro il Leicester. La fase a gironi inizierà, appunto, il 16 settembre e si chiuderà il 9 dicembre.

Quest'anno però la formula nuova dell'Europa League impone il raggiungimento del primato nel girone per accedere direttamente agli ottavi. Le seconde di ogni girone, infatti, giocheranno uno spareggio con le terze classificate dei gironi di Champions. Gli azzurri devono quindi partire subito al top e cercare di vincere quante più partite possibile.