Spalletti su Insigne: "Lorenzo vuole aggiungere giocate al manuale del calcio"

Il Napoli è ripartito, ancora una volta, da Lorenzo Insigne. Il capitano degli azzurri, anche se in scadenza, è l'uomo più rappresentativo della squadra. A lui si aggrappano tifosi e compagni quando la situazione inizia a diventare complicata: leader tecnico e mentale della squadra della sua città natale.

Luciano Spalletti, in conferenza stampa, ha parlato della situazione di Insigne e sul ruolo e l'importanza che ha Il Magnifico. Di seguito le parole del mister azzurro.

"Napoli può raggiungere il vertice? C'è la grandezza o almeno l'inizio di un percorso di una squadra che vuole andare a fare cose importanti per sé stessi e per la città, che gli chiede questo. Lorenzo è uno di quelli che vuole fare cose diverse, aggiungere nuove giocate al manuale del calcio. Diventa naturale riprendere il pallone per battere il rigore dopo averne sbagliato uno. Il capitano è condannato a dover dare sempre notizie corrette ai compagni di squadra. Lorenzo è condannato ad avere dei comportamenti da distribuire a tutti i bambini che lo guardano,. Lui per ora lo sta facendo e di conseguenza la squadra ha dato segnali importanti".