Rinnovo Insigne, lo scenario che può cambiare tutto e far felici i tifosi del Napoli

"Quel che sarà, sarà". Così De Laurentiis, dopo un lungo periodo di silenzio stampa, era tornato a parlare del rinnovo di Lorenzo Insigne.

Il capitano (come prevedibile) ha cominciato la stagione in scadenza di contratto, ma c'è un'ipotesi concreta che potrebbe rimescolare le carte in tavola. A parlarne è La Gazzetta dello Sport: se Insigne si renderà protagonista di una grande annata - trascinando i suoi compagni in Champions League - le parti potrebbero avvicinarsi.

Proprio dalla maggiore competizione UEFA, infatti, proverrebbe il denaro necessario per far firmare ad Insigne un contratto importante. Fino ad ora il numero 24 ha dimostrato di voler continuare ad indossare la maglia del Napoli e ciò potrebbe spingere De Laurentiis a fare un sacrificio per trattenere la sua bandiera.