Leicester, tegola per Rodgers: Ricardo Pereira infortunato

Il Napoli esordirà in Europa League il 16 settembre, quando giocherà in trasferta contro il Leicester, in una sfida dal sapore di Champions League. Le due squadre, nettamente favorite su Spartak Mosca e Legia Varsavia, sono già pronte a dare spettacolo in Europa oltre che in campionato.

Proprio dal campionato arrivano brutte notizie per le foxes. Nel corso della sfida tra Norwich e Leicester, infatti, Ricardo Pereira ha dato forfait. Il terzino destro portoghese, dopo uno scatto poderoso ed un assist al bacio per Vardy, ha accusato un dolore ed ha lasciato il campo dopo soli 11 minuti.

Pereira è un giocatore molto importante per il Leicester. Ormai alla quarta stagione con il Leicester, che lo acquistò dal Porto per 22 milioni di euro, è un terzino destro di spinta e qualità. Da valutare, ora, l'entità dell'infortunio.