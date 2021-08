Due giocatori in partenza potrebbero restare al Napoli: "Trattative impossibili"

È Il Corriere dello Sport a lanciare l'indiscrezione: due giocatori in partenza (per motivi diversi) potrebbero, alla fine, rimanere al Napoli.

Il primo caso riguarda Kōstas Manōlas: il difensore greco ha da tempo reso nota la sua volontà - ossia quella di tornare in patria all'Olympiakos - ma la distanza tra le parti appare incolmabile. I quattro milioni di differenza tra la richiesta di De Laurentiis e l'offerta del club greco sembrano diventati un ostacolo insormontabile.

Il secondo calciatore in questione è Adam Ounas, la cui situazione è totalmente diversa. Il giocatore gode da sempre della stima di Luciano Spalletti (che non sarebbe affatto contento di una sua cessione). Anche per l'algerino si prospetta la permanenza in Campania, vista l'impossibilità di chiudere la trattativa con il Marsiglia.