Camara-Napoli, c'è un indizio social: lo stato della trattativa

Il calciomercato è a pochi giorni dalla chiusura e, come da consuetudine, gli ultimi giorni sono sempre più ricchi di trattative e colpi di scena. Il Napoli deve fare i conti con tanti punti interrogativi sia in entrata che in uscita: se, infatti, la questione più impellente sembra essere l'acquisto di un mediano, questo non è l'unico dilemma che affligge Giuntoli.

La questione Manolas continua a tenere banco. L'Olympiakos spinge per riportare il difensore in Grecia, e Manolas pare voler raggiungere il club che lo ha lanciato. La distanza tra domanda ed offerta, però, non consente ancora il decollo della trattativa, che è ora in una fase di stallo.

I greci potrebbero provare ad inserire nella trattativa Mady Camara, mediano classe 1997 in passato accostato anche al Napoli. Proprio Camara si è reso protagonista di un episodio curioso sui social. Il guineano, infatti, ha messo like ad un post del Napoli sul sorteggio di Europa League. Indizio di una trattativa avviata?