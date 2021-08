Davide Ballardini, allenatore del Genoa, ha tenuto la consueta conferenza stampa pre partita in vista di Genoa-Napoli, in programma a Marassi domani alle 18:30. Ballardini ha elogiato gli azzurri, definendoli come contender per lo scudetto. Di seguito le parole dell'allenatore rossoblu.

"Dobbiamo fare il contrario di quello che abbiamo fatto con l'Inter. Dobbiamo essere chiari e compatti nelle due fasi di gioco. C'è bisogno di dimostrare che il Napoli gioca contro una squadra organizzata, che sa cosa deve fare, e metterli in difficoltà".

"Non si può concedere spazio al Napoli, bisognerà limitare prendendoli prima, condizionandoli già da subito, farli ragionare serenamente il meno possibile. L'unico modo per farlo è essere aggressivi e tenere bene il campo. Abbiamo da fare una partita contro una squadra importante, che lotta per lo scudetto".