Ounas-Marsiglia ad un passo: se dovesse saltare l'operazione Giuntoli pensa ad un'altra cessione

Adam Ounas è sempre più vicino al suo ritorno in Francia: dopo le lusinghe di Spalletti nei suoi confronti, è stata decisiva la volontà del giocatore che ha deciso di voler far rientro in Ligue 1.

Scelta che il Napoli vuole accontentare dato che c'è anche l'Olympique Marsiglia alla finestra: l'offerta dei francesi balla tra i 12 ed i 13 milioni di euro.

Con quei soldi il Napoli potrebbe muoversi sul mercato e piazzare il colpo di fine mercato (il secondo di questa sessione dopo Juan Jesus a parametro zero).

L'unica condizione posta alla cessione di Ounas è il prolungamento del contratto alle stesse cifre percepite finora (1,2 milioni a stagione) per evitare che torni a fine stagione ed il Napoli si trovi in una situazione non semplice da gestire.

Una volta sbloccata questa condizione, l'algerino tornerà in Ligue 1 con l'OM.

Se salta Ounas-Marsiglia

Se dovesse saltare l'operazione che porterebbe Ounas al Marsiglia, Giuntoli potrebbe decidere di privarsi di Andrea Petagna soltanto dopo la sfida contro il Genoa.

Sulle tracce dell'ex Atalanta e SPAL c'è da sempre la Sampdoria che lo prenderebbe con la formula del prestito con diritto di riscatto.