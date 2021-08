La Fiorentina apre al prestito: la richiesta per Amrabat! Novità su Ounas

Durante la trasmissione 'Radio Gol', su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista RAI, ed esperto di mercato, Ciro Venerato. Ha fatto il punto sulle trattative in entrata e in uscita che il Napoli potrebbe intraprendere, o ha già intrapreso, in questi ultimi giorni di mercato. Queste le sue parole:

"Chi è più avanti nel poker di nomi per la mediana (Zakaria, Youssouf, Berge, Amrabat)? Il rischio di dire la cavolata c’è, tutti i club in questione hanno risposto due di picche a Giuntoli. Chiedono tutti prestiti con obbligo di riscatto".

"Amrabat? La Fiorentina è l'unica che accetterebbe il diritto di riscatto ma chiede un prestito oneroso da 2 milioni, di cui il Napoli in questo momento non dispone. L’Atalanta ce li avrebbe ma, dopo lo scippo di Zappacosta, non è certo nelle grazie di Commisso".

"Potrebbe uscire un nome a sorpresa per il centrocampo, che non sappiamo non solo noi, ma neanche il Napoli. Un coniglio dal cilindro, questo è quello che trapela anche da Castel Volturno. Il Napoli deve avere il sangue freddo di aspettare gli ultimi minuti di mercato, perché qualcuno potrebbe dover vendere per motivi di bilancio o varie liste europee e di campionato".

"Manolas? Problemi di cifre, l'offerta dell'Olympiacos non arriva alle richieste dei partenopei".

"Ounas? Difficile ci siano passi avanti durante questo weekend. Il Marsiglia si muove con calma, forte del sì del giocatore. Il Napoli è anche disposto a scendere verso i 13 milioni come cifra totale. Il problema è la formula: si chiude solo con l'obbligo di riscatto, mentre per adesso i francesi hanno proposto il diritto".