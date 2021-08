La telenovela Manolas non è finita: De Laurentiis spinge per trovare una soluzione

È Il Mattino a trattare ancora l'argomento Kōstas Manōlas. Nonostante la buona prova contro il Venezia, il difensore greco continua a far leva sulla sua volontà di tornare in patria.

Visti gli 8,4 milioni di euro lordi che De Laurentiis deve versare ogni anno per Manōlas, l'affare potrebbe accontentare tutti. Proprio per questo motivo, il Presidente e Giuntoli sono in contatto continuo con i greci.

La novità è che, in caso di partenza, è probabile che Manōlas non verrà rimpiazzato. Rugani, spesso nominato quale grande obiettivo del club azzurro, risulta irraggiungibile (anche se dovesse ridursi l'ingaggio attuale da tre milioni annui) e, in ogni caso, la Juventus non sembra interessata a trattare.