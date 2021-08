Spunta una novità sul futuro di Petagna: la posizione del club

Il centravanti azzurro Andrea Petagna ha numerose offerte, nessuna delle quali però a titolo definitivo.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, questa mancanza di richieste convincenti giustificherebbe la volontà del Napoli di trattenere la punta italiana, senza inserirla in operazioni di mercato last-minute.

Anche in questa stagione non si prospetta un ruolo da protagonista assoluto per Petagna, che nelle gerarchie ha davanti a sé Osimhen e Mertens. Quel che è certo è che la dedizione e lo spirito di sacrificio del ventiseienne potranno tornare molto utili al Napoli nel corso della stagione.