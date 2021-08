Squalifica Osimhen, tre soluzioni per Genova e dove dovrà lavorare Spalletti

Il giudice sportivo, nella giornata di ieri, ha emesso la sua sentenza infliggendo due giornate di squalifica per Victor Osimhen dopo la manata ai danni del giocatore del Venezia, Heymans, sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

Il Napoli ha annunciato già la sua volontà di voler fare ricorso ed il precedente che è stato individuato per "scagionare" il nigeriano dalla possibilità di saltare il match d'andata contro la Juventus è quello legato ad Immobile e Vidal in Lazio-Inter, quando il bomber biancoceleste smanacciò in pieno volto il cileno a seguito di un fallo commesso ai suoi danni.

La dirigenza azzurra, per nulla sorpresa dalla decisione del giudice sportivo, si appellerà alla prova tv per evidenziare che la condotta di Osimhen non è stata violenta (almeno non quanto sia sembrata al direttore di gara).

L'obiettivo è, ovviamente, quello di riavere il numero 9 a disposizione nella sfida contro la Juventus. Fino a quel momento, i partenopei dovranno soltanto concentrarsi sulla sfida del 29 agosto a Genova contro i rossoblù.

Genoa-Napoli, cosa cambia in formazione

Se c'è un barlume di speranza di riavere Osimhen a disposizione nella sfida contro la Juventus, contro il Genoa sarà più che certa la sua assenza e quindi Luciano Spalletti dovrà pescare qualcosa dal suo cilindro.

Restano tre opzioni: schierare chi di mestiere fa il centravanti, quindi Andrea Petagna; adattare Lorenzo Insigne nel ruolo di falso nueve, o schierare Hirving Lozano in quella posizione che ha già ricoperto lo scorso anno.

Il tecnico di Certaldo ha altri giorni di test prima di essere chiamato alla scelta definitiva tra queste soluzioni; in leggero vantaggio sembrerebbe essere l'opzione del falso nueve ma ancora dubbi si celano dietro la trasferta al Marassi.

E se l'ingenuità di Osimhen può costare cara al Napoli in una di delle due trasferte di Genova e Torino, Luciano Spalletti avrà tanto da lavorare sulla testa di questo giovanotto in maglia numero 9 per evitare altri colpi di testa.

Matteo Grassi