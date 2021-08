SKY - L'Atalanta torna su un obiettivo del Napoli, richieste dall'estero per Ounas

Gianluca Di Marzio, noto giornalista Sky ed esperto di mercato, ha informato tutti i tifosi riguardo le ultime di mercato del Napoli. Nel corso di Calciomercato, l'Originale, in onda su Sky Sport, Di Marzio ha svelato le ultime su Amrabat ed Ounas. Di seguito le parole del giornalista.

"L'Atalanta ci sta riprovando per Amrabat. La Fiorentina non ha gradito che l'Atalanta abbia preso Zappacosta e sul centrocampista c'è anche il Napoli. Il Marsiglia ha offerto per Ounas, ma il Napoli ha una richiesta molto alta e per ora ha rifiutato, anche se il calciatore vorrebbe partire".