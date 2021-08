Sarri punta un ex obiettivo del Napoli: può arrivare subito nella Capitale

La Lazio dell'ex Maurizio Sarri non si ferma sul mercato e dopo che la cessione di Correa diventerà definitiva, proverà a fare il possibile per portare nella Capitale un ex obiettivo del Napoli: Mattia Zaccagni.

Dopo aver strappato ai partenopei Toma Basic ed aver concluso l'acquisto di Pedro, il neo numero 10 dell'Hellas Verona potrebbe essere la ciliegina sulla torta.

Il Napoli, nel frattempo, è sparito dai radar per lui; nel corso dello scorso gennaio tutti lo davano per prossimo giocatore a vestire la maglia azzurra mentre ad oggi è un vero e proprio desaparecido dai radar partenopei.