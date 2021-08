Il Genoa chiude due colpi: potranno esordire già contro il Napoli

La prossima avversaria in campionato del Napoli, il Genoa, continua a rinforzarsi sul mercato per cercare di regalare a Davide Ballardini una rosa sempre più competitiva.

È di fatto già conclusa l'operazione Sam Lammers che arriverà in prestito dall'Atalanta e dovrà sostenere le visite mediche quanto prima.

Stesso discorso anche per l'ex Napoli, svincolatosi il 30 giugno 2021 dai partenopei, Nikola Maksimovic: il serbo è già nella condizione fisica ottimale per giocare proprio contro la sua ex squadra già il 29, mancano soltanto visite e firma.