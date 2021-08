Pistocchi: "Osimhen deve essere meno impulsivo, non si può lasciare la squadra in dieci"

Maurizio Pistocchi, opinionista e giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal, rilasciando alcune dichiarazioni. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

"Genoa-Napoli? In questo momento il Genoa non è una squadra da Serie A, sono stati ceduti tutti i loro migliori giocatori.

Napoli? Non è facile vincere giocando in dieci, quello di domenica è stato un risultato importante. Osimhen deve imparare ad essere più calmo e meno impulsivo. Deve essere preparato a queste circostanze, non si può lasciare la squadra in dieci.

Spalletti? Grandissimo allenatore, ma aspettiamo per dare dei giudizi. Anche se in campo si sono viste buone cose, aver vinto la prima è stato fondamentale.

Amrabat? Secondo me farebbe comodo a Spalletti, un giocatore che ha un'ottima fase difensiva, pressatore e molto dinamico. Al Napoli servirebbe un centrocampista del genere per rinforzare la mediana".