Mustafi, non solo Napoli: interessa in Turchia e in Serie A

Il Torino cerca rinforzi in difesa, uno degli obiettivi è Shkodran Mustafi, giocatore che piace anche al Napoli in caso di addio di Manolas. Il centrale classe '92 ha avuto esperienze con Sampdoria e Arsenal e si è svincolato dopo l'ultima esperienza non positiva tra le fila dello Schalke 04 in Germania.

I due club italiani però, dovranno fare i conti con l'Adana Demirspor, che secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, dopo il rifiuto di David Luiz, il club turco vorrebbe accorciare i tempi.