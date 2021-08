Insigne-Napoli, sarà addio! I due scenari possibili che lo confermano

Sono Il Mattino e Tuttosport a tentare la difficile impresa di schiarire l'annebbiato futuro di Lorenzo Insigne. Le ipotesi dei due quotidiani, per quando diverse nelle modalità, hanno come comune denominatore l'addio da Napoli.

Il primo sostiene con forza che Insigne stia benissimo all'ombra del Vesuvio e che, per il momento, non ci sia altro nella sua testa. Tuttavia, la data di scadenza del suo contratto parla chiaro e, salvo incredibili colpi di scena, non sarà rinnovato. Insigne e il Napoli, dunque, si direbbero addio nell'estate 2022.

Anche Tuttosport sottolinea come il rinnovo di contratto non sia più previsto, aprendo però ad una clamorosa ipotesi: una separazione già in questa sessione di mercato. Se entro sette giorni, infatti, dovesse arrivare un'offerta sui venti milioni, il capitano sarebbe molto probabilmente ceduto. Si preannuncia un'ultima settimana infuocata.