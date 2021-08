Infortunio in casa Juve, un centrocampista rischia di saltare la gara contro il Napoli

La Juventus non ha iniziato al meglio la stagione. Oltre alla incresciosa situazione Ronaldo e al pareggio con l'Udinese, infatti, si aggiunge quest'oggi una notizia che di certo non rende felice Max Allegri. Con un comunicato sul proprio sito ufficiale la Juventus ha infatti annunciato un infortunio alla coscia destra per Aaron Ramsey. Di seguito quanto scritto dai bianconeri.

Aaron Ramsey, a causa di un problema muscolare riferito al termine del match giocato contro l’Udinese, è stato sottoposto questa mattina presso il J|Medical ad esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo grande adduttore della coscia destra. Tra 10 giorni sarà sottoposto a nuovi esami per definire con precisione i tempi di recupero.

Il centrocampista, quindi, rischia di saltare la gara contro il Napoli che avverrà alla terza giornata, dopo la sosta dovuta agli impegni delle nazionali. Il gallese ha già segnato in carriera agli azzurri: in Europa League, con la maglia dell'Arsenal.